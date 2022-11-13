«Холопы стали лаять на барина» Владислав Иноземцев

13.11.2022, 14:34

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Истерика охватила путинских пропагандистов.

Честно говоря, мне немного странно наблюдать, какая истерика сейчас поднимается вокруг «плановых перегруппировок» на украинском фронте со стороны наиболее фанатичных сторонников «русского мира». Дугин, Соловьев, Симоньян, Марков, десятки прочих «бенефициаров» путинского режима стали его критиками за то, что Кремль не в состоянии одержать победу в Украине. У меня здесь появляется два вопроса.

С одной стороны, меня удивляет, что многие из этих людей воспринимают происходящее так серьезно. Ну, хорошо, Дугин просто несостоявшийся (пока) пациент психиатрической лечебницы, и его вопли можно было бы оставить без внимания. Однако все остальные – разве они не понимали и не понимают, что вся существующая в России система, она только по деньги и пропагандистские пузыри. Ну как могло в армии быть больше вооружений и снаряжения, когда сами эти пропагандоны и рисовали мульты про высокоточные гиперзвуковые ракеты, которых и в природе-то некоторых быть не может? Они уверовали в свои собственные сны и сказки, за которые им щедро платили? Это, честно говоря, даже мне кажется не очень правдоподобным. Если тебе платят за ложь, стоит вести себя скромнее, когда она вскрывается – иначе ты прежде всего дискредитируешь сам себя, или не так? Но на деле все оказывается совсем иначе.

С другой стороны, мне лично совершенно непонятно, чего эти люди пытаются добиться. По сути, своим заламыванием рук они дискредитируют только одного человека – Путина, своего хозяина и работодателя. И зачем? Они что, правда забыли о своем месте и сочли себя вершителями российской политики? Надеются на то, что более радикальные силы придут к власти и исправят ситуацию? Но исправить ее невозможно, а любое изменение курса сейчас – это не более чем заявка на максимально быстрое разрушение системы.

Спасти путинский режим может только делание вида, что ничего страшного не произошло даже если российская армия отступит к границам 1991 года. Да, были ошибочные решения со стороны Генерального штаба, ответственные уволены, ветеранам выплачены пособия, просчеты будут учтены в будущем. Любая истерика сейчас только вредит Кремлю – и мне более всего непонятно, почему нельзя заткнуть тех, кто уже годами открывает рот только за деньги.

Но, собственно говоря, это должно интересовать не нас, а Кремль – ведь это он показывает, что его собственные холопы стали лаять на барина, что, в конце концов, говорит только о степени «вертикальности» хваленой вертикали...

Владислав Иноземцев, t.me

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