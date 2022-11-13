Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300

Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-3006
- 13.11.2022, 14:36
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Появилась карта маршрутов.
Россия, вероятно, вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
Так, в Беларуси зафиксировали за последние два дня восемь прилетов Ил-76. Российские самолеты с регистрационными номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 и RF-76731 прилетели на аэродром в Мачулищах.
Наблюдатели отмечают, что 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.
Мониторинговая группа назвала три версии, зачем российские Ил-76 прилетали в Беларусь:
завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;
вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;
одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.
При этом более вероятно версией является именно вывоз ракет. На это указывает время пребывания самолетов. Кроме того, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома Мачулищи заметили по меньшей мере 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом). То есть минимум 64 ракеты.
Маршруты российских самолетов:
аэродром «Миллерово» (Ростовская область) - 4 рейса;
аэродром «Ростов-на-Дону-Центральный» (Ростовская область) - 2;
аэродром «Чкаловский» (Московская область) -1;
аэродром «Сеща» (Брянская область) - 1.
«Если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении», - говорится в сообщении.