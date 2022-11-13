Россия вывозит из Беларуси ракеты для ЗРК С-300 6 13.11.2022, 14:36

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Появилась карта маршрутов.

Россия, вероятно, вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Так, в Беларуси зафиксировали за последние два дня восемь прилетов Ил-76. Российские самолеты с регистрационными номерами RF-76605, RA-76767, RA-78789 и RF-76731 прилетели на аэродром в Мачулищах.

Наблюдатели отмечают, что 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. Однако 12 ноября они стояли еще дольше - до 6,5 часов.

Мониторинговая группа назвала три версии, зачем российские Ил-76 прилетали в Беларусь:

завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;

вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;

одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.

При этом более вероятно версией является именно вывоз ракет. На это указывает время пребывания самолетов. Кроме того, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома Мачулищи заметили по меньшей мере 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом). То есть минимум 64 ракеты.

Маршруты российских самолетов:

аэродром «Миллерово» (Ростовская область) - 4 рейса;

аэродром «Ростов-на-Дону-Центральный» (Ростовская область) - 2;

аэродром «Чкаловский» (Московская область) -1;

аэродром «Сеща» (Брянская область) - 1.

«Если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении», - говорится в сообщении.

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