Появилось видео, как командование РФ лично ворует енотов из зоопарка в Херсоне 13 13.11.2022, 14:50

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Хватали всех — от осла до белок.

Российские оккупанты вывезли из Херсона все, что могли вывезти. Прихватили даже детский паровозик и енотов из зоопарка.

Видео, как высокие чины ВС РФ в Херсоне воруют енотов из зоопарка, выложили в Сети, сообщает ТСН.

На кадрах видно, как русский воин вылавливает по одному еноту в вольере. Он хватает животных за хвост и швыряет в коробку.

«Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок», — прокомментировал Александр Тодорчук, основатель движения UAnimals.

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