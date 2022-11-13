В Турции нашли необычный амулет из Древнего Египта 13.11.2022, 14:59

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Это единственный артефакт такого рода, обнаруженный в стране.

Во время археологических раскопок в древнем городе Амастрис в районе Амасра в Бартыне на севере Турции была обнаружена заколдованная печать-амулет, которая, как считается, принадлежала древним египтянам. Об этом пишет Daily Sabah.

Место раскопок было передано в дар Министерству национального образования в 2014 году, а строительство школы началось в 2017 году, когда были обнаружены некоторые останки, предположительно относящиеся к римскому периоду, после чего строительные работы были остановлены и территория была взята под охрану.

В то время как археологические раскопки, начатые в июне под руководством дирекции музея Амасры и при научной поддержке Университета Бартин, продолжают обнаруживать исторические останки, недавно была обнаружена уникальная находка. Амулет в виде пирамидальной печати имеет высоту 2 сантиметра (0,78 дюйма) и пирамидальную форму 0,9 сантиметра. Амулет имеет различные отметины, такие как правая рука, держащая меч, два крыла и буквы.

Доцент Фатма Багдатлы Чам, заведующая кафедрой археологии литературного факультета Университета Бартын, сообщила журналистам, что амулет является первым уникальным артефактом, найденным в римском сооружении, построенном из мрамора, датируемом вторым веком нашей эры.

Чам объяснила, что амулет — это артефакт с квадратным основанием и пирамидальной формой наверху, сделанный из обсидиана.

«Мы видим, что в основании произведения изображена прочерченными линиями фигура, изображающая бога Беса, известного нам по египетской религии. В верхней части произведения мы видим, что имеются буквенные знаки и слова-талисманы, из древнеегипетской религии, называемой демотической. Буквенные символы на работе, вероятно, представляют это значение защиты. Как своего рода талисманный объект, мы можем определить его как объект, который человек носит для защиты от зла и болезней или в любом другом смысле он хочет быть защищенным. Мы можем сказать, что это единственный образец такого рода, найденный в римском слое в Анатолии во время раскопок», — сказала Чам.

Чам заявила, что открытие артефакта является важным и захватывающим событием для археологов.

«Мы выясним, что означает эта печать и является ли человек, носящий ее, священником, религиозным деятелем или кто-то носит ее в целях здоровья и безопасности».

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