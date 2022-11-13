Бабченко: Посоветовал бы Кадырову и Пригожину уже сейчас расстрелять Путина 3 13.11.2022, 15:12

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Кто раньше встал – того и тапки.

Журналист Аркадий Бабченко рассказал о том, почему в войне против России Украине нужно готовится к марафону.

– Нужно признать, что в экономическом плане Россия находится в более выгодных условиях, чем Украина. Запас прочности у них больше, – сказа Бабченко в интервью Роману Цимбалюку. – В принципе они могут находиться на самообеспечении. Россия может себя полностью обеспечивать всем, кроме высоких технологий.

Этот режим может существовать десятилетиями. Мой любимый пример – Исламская революция в Иране 1979 года. Иран 40 лет находится под полнейшими санкциями, включая нефтяное эмбарго. И все равно режим устойчив.

Вывод Бабченко о возможной продолжительности конфликта между Россией и Украиной: «Вся эта бодяга надолго».

– Путину 70 лет, для своего возраста он в отличной физической форме. Все эти утверждения, что у него одна рука короче, а другая длиннее, что на нем заметили трупные пятна – я всю эту ахинею от профессора Соловья (политолога Валерия Соловья – ред.) слышу лет двадцать. Утром он просыпается и говорит, что Путин сегодня умрет, он неизлечимо болен. Но Путин живет и живет, и, наверное, лет десять еще протянет.

Поэтому только с путинской Россией мы будем существовать годами. Но вопрос еще в том, кто придет после него. Понятно, что никакого Навального или либерализма после Путина не будет.

Я посоветовал бы Кадырову и Пригожину уже сейчас объединиться, расстрелять Путина в ипатьевском доме и устроить революцию. Кто раньше встал – того и тапки, – заявил Бабченко, считая, что «Путин не есть самое страшное» и после него во главе России может встать еще более фанатичный руководитель.

Журналист продолжил объяснять, почему противостояние с Россией может затянуться:

– Миру, чтобы компенсировать количество нефти, поставляемой из России, нужно около трех лет. С газом проще, но и его Россия пока поставляет.

Отдельное «спасибо» за это скажем «зеленым», которые десятилетиями бегали и закрывали в Германии атомные станции. Оказалось, что если нет атомных станций, нефти, газа и угля, то энергию брать-то неоткуда. Полностью закрыть все «зеленой энергией» невозможно.

Поэтому Германия оказалась полностью подсажена на российскую нефтяную иглу, они будут с нее слезать, но это займет год. Но сейчас Россия в день тратит на войну полмиллиарда, а за счет продажи углеводородов получает почти миллиард.

Россия будет входить в стагнацию экономики, но обрушения не произойдет. А в состоянии стагнации эта страна живет столетиями. Чтобы начались голодные бунты, им нужно 70 лет задницу вытирать газетой «Правда».

Бабченко считает, что с экономической ситуацией в Украине «будет хуже» и «война ей будет стоить очень дорого».

– Украине надо готовиться к марафону, и такая зима может быть не последней, – предупреждает журналист.

Он также не исключает, что «лет через пять» Россия снова затеет войну и новое наступление на Киев. С одной стороны будет украинская армия с качественным оружием, с другой российская – с количеством.

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