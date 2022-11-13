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В Беларуси начинается «арктическое вторжение»

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  • 13.11.2022, 15:17
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В Беларуси начинается «арктическое вторжение»

Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю.

На уходящей неделе в Беларуси было теплее, чем в среднем в прошлые годы, и жителям могло показаться, что до зимы еще далеко. Но это не так, рассказал в эфире «Метеогида» на госканале ОНТ Дмитрий Рябов. По его словам, уже в начале следующей недели «на смену атлантическому теплу придет арктическое вторжение». И в стране начнутся дожди с мокрым снегом, туманы и гололедица.

Уже в начале недели похолодает — белорусы почувствуют влияние холодных антициклонов и атмосферных фронтов, будет влажность до 80−90% и местами по утрам — слабые туманы с видимостью до одного километра.

В понедельник 14 ноября, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от нуля до +6°С, днем будет +5°С. +10°С.

Во вторник ожидается от +4 градусов по северо-востоку страны до +10 по юго-западу. В небе в основном будет облачно с прояснениями, но по стране пройдут дожди и мокрый снег.

С 16 ноября, среды, уже начнутся морозы — ночью ожидается -2. +3 градуса, днем — от +2 на северо-востоке до +9 на юго-западе Беларуси.

В четверг днем без осадков, а вот ночью по юго-востоку пройдут снег и мокрый снег. Температура воздуха утром -2. +7, днем +1. +7. В пятницу днем снова похолодает до 0 °C.+5°С.

Увы, к выходным погода сильно не поменяется — в основном (предварительно) обещают переменную облачность без существенных осадков. Спадет влажность воздуха — до 50%. В субботу ночью от 3 градусов мороза до 7 градусов тепла, днем — 0.+7. В воскресенье на юго-востоке на улице будет от 1, на юго-востоке — до +9 градусов тепла.

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