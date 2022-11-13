Невзоров: России надо привыкать к кувалде 3 13.11.2022, 15:28

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Это все звенья одной цепи.

В России, очевидно, появился свой «ИГИЛ» - частная военная компания «Вагнер». Россиянам стоит готовиться к тому, что внесудебные казни станут для страны привычным явлением.

Таким мнением в своем блоге в Telegram выступил известный журналист, публицист Александр Невзоров.

Он высказался о нашумевшем видео, в котором «Вагнер» казнит с помощью кувалды своего же наемника. Завербованному зеку товарищи по ЧВК на камеру раздробили голову за то, что тот сдался в плен ВСУ.

«Ужасаться и верещать поздно», - отметил Невзоров.

Он напомнил, что для путинского режима внесудебные расправы - обычное явление. Один из самых громких последних случаев - это попытка отравления «Новичком» оппозиционера Алексея Навального, при котором яд был нанесен на нижнее белье жертвы.

«А в чем принципиальное отличие меж «синими трусами» и кувалдой в подвале? Да нет его», - заявил журналист.

Показательным, с его слов, выглядит полное игнорирование видео с молотом всей правоохранительной системы России. Уже очевидно, что виновные наказание не понесут. Беззаконие и анархия становятся основой современной РФ.

«России надо привыкать к кувалде. Там, где президент - Путин, такое было, есть и будет нормой не только в ЧВК. Путин, беспредел зэков, война, кувалды, Буча, мобилизации, беззаконие, «Новичок» и тайные казни - звенья одной цепи», - констатировал Невзоров.

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