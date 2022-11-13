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Белорусы стали больше учить английский и польский языки

  • 13.11.2022, 15:39
Белорусы стали больше учить английский и польский языки

Причем каждый пятый хочет учиться в онлайне.

Кроме самого распространённого английского языка, высокий спрос наблюдается и на изучение польского языка. Такими данными с Myfin.by поделилась Школа иностранных языков Streamline.

Спрос на иностранные языки растет последние годы. Многим они требуются по работе или для бизнеса – это один из самых популярных мотивов. Но все больше и тех, кто хочет свободно общаться во время путешествий. Некоторые готовятся к сдаче экзаменов, вроде TOEFL или IELTS. Особенно активна молодежь, круг общения которой часто не ограничен сверстниками из одной страны. Но растет и доля учеников постарше. Традиционно часто записываются «айтишники».

Самым популярным языком остается английский разных уровней – вплоть до С1. Востребованы и языки стран Восточной Европы, особенно польский и чешский. Также многие хотят заговорить по-немецки и по-французски. Высокий интерес представляют испанский и итальянский.

Большинство учеников в Минске предпочитает заниматься в учебных классах. На онлайн-обучение записывается каждый пятый. С начала пандемии его доля неуклонно растет, но уже не так стремительно. Личное общение с преподавателем и одногруппниками пока востребовано больше домашних занятий.

Быстрее всего растет популярность экспресс-курсов, которые позволяют даже начинающим более-менее свободно общаться на простые темы уже через 3-4 месяца. Если в обычном режиме семестр осваивают за 8 недель, то при интенсиве на это требуется немногим больше месяца.

«Мы видим, что все больше людей хотят быстрее освоить иностранный язык. Многие осознают, что это расширит их возможности для общения, обучения, работы и ведения бизнеса. Мы хотим помочь им и потому активно развиваем экспресс-курсы, которые позволяют добиться цели за максимально короткие сроки», – поясняют в Школе иностранных языков.

Белорусы тратят на обучающие курсы в среднем до 100 руб в месяц. Семестр обучения иностранным языкам в Минске стоит от 336 рублей для взрослых и от 224 рублей для детей. Экспресс-занятия обойдутся дороже, так как в них включено больше уроков, цены здесь стартуют от 440 рублей за семестр.

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