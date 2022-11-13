У берегов Эквадора нашли самую большую популяцию «краснокнижных» скатов 13.11.2022, 16:25

1,588

Редкий вид спрятался от назойливых глаз рыболовов.

Крупнейшие океанические скаты манта, которых еще называют морскими дьяволами (Mobula birostris), оказались под угрозой исчезновения из-за своей промышленной ценности, пишет «Новое время».

Особым спросом пользуются их жаберные пластины, килограмм которых стоит несколько сотен долларов. Из одного среднего ската можно получить до семи килограммов этих пластин, поэтому животные часто становятся жертвами браконьеров.

Но кажется, они сумели хорошо спрятаться от назойливых глаз рыболовов. У берегов Эквадора ученые обнаружили популяцию скатов, и, понаблюдав за ними долгие лет, они пришли к выводу, что она состоит из не менее трех тысяч особей.

Это порадовало исследователей. Однако были и неприятные новости. Тела около 500 скатов были покрыты шрамами из-за сетей. Это значит, что животным по-прежнему грозит опасность из-за рыболовов.

Впрочем, в Эквадоре скаты находятся под охраной государства, поэтому есть шанс, что местные власти озаботятся дополнительными мерами по защите вида.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».