В Германию не пустили белоруску и россиянина c пистолетом 4 13.11.2022, 16:42

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Также у них не было документов.

32-летнего россиянина и 24-летнюю белоруску не пропустили на границе Австрии в Германию. Немецкая полиция обнаружила у них кастет и шумовой пистолет. Об этом сообщает пресс-служба федеральной полиции в Мюнхене.

Поначалу полицию смутило, что у пары не было необходимых документов для въезда или пребывания в Германии. Они просто предъявили водительские права, выданные в своих странах.

При обыске автомобиля в центральной консоли нашли кастет и не разрешенный в Германии шумовой пистолет. Россиянин признался, что пистолет его. В отношении мужчины теперь начат процесс по поводу нарушения законодательства. А спутницу подозревают в попытке нелегального въезда в страну.

На время разбирательства оба были возвращены в Австрию.

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