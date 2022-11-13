Освобожденная Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой
- 13.11.2022, 16:48
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Украинские бойцы уничтожили в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии.
В освобожденной от оккупантов Чернобаевке куча разбитой украинскими защитниками военной техники россиян.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Telegram.
«Чернобаевка усеяна разбитой российской военной техникой. Аэродром Чернобаевка стал базой российских оккупантов под Херсоном и испытывал многократные ракетные удары ВС Украины», - говорится в сообщении.
Юрий Бутусов отмечает, что именно здесь ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии, убит комдив.
«Это место стало и одним из известных мест войны - как символ упрямства российского командования, постоянно концентрировавшего войска на этой базе, что приводило к тяжелым потерям россиян, и символ мастерства украинцев, которые находят способы громить и побеждать российских оккупантов», - написал журналист.