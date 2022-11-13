Боец ВСУ: Россияне действительно готовились к уличным боям в Херсоне 1 13.11.2022, 17:25

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Но оккупантам пришлось очень быстро уходить.

О том, почему российская армия без боя сдала Херсон, в программе «Факти ICTV» рассказал украинский военный Кирилл Сазонов. Политолог считает, что ВСУ не оставили врагу выбора, сломав несколько уровней обороны.

Доброволец ВСУ свой ответ на вопрос о том, почему оккупанты добровольно покинули Херсон, начал так: «У нас ситуация какая? Проломили третью линию обороны. Еще две были перед нами. Еще две линии были, и к уличным боям они реально готовились. Это видно было по Херсону, по дотам, по укрепленным первым этажам, по огневым точкам готовились к уличным боям, это было понятно, мы на это и рассчитывали, потому что они хотели из Херсона сделать второй Мариуполь, но обвинить в этом Вооруженные силы Украины, что они при освобождении города его разрушили».

Кирилл Сазонов озвучил причины быстрого отступления войск РФ из Херсона без сопротивления: «Им пришлось уходить очень быстро, потому что, во-первых, им стало неуютно: прорвав ту линию обороны, их наша арта начала доставать везде, во всех точках (на этом плацдарме им негде было прятаться). Во-вторых, они очень боялись, что мы отрежем их от ухода на правый берег, и тогда вообще никто не уйдет».

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