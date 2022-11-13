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В центре Стамбула прогремел взрыв

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  • 13.11.2022, 17:27
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В центре Стамбула прогремел взрыв

Есть пострадавшие.

На пешеходной туристической улице Истикляль в центре турецкого Стамбула прогремел взрыв. Об этом сообщает Yenisafak. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что есть жертвы и раненые, и сообщил, что официальное заявление будет сделано, когда все прояснится. По его словам, взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

Улица Истикляль была перекрыта из-за риска второго взрыва, людей не пускают к месту взрыва. На месте происшествия работают полицейские и медики.

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