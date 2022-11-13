В центре Стамбула прогремел взрыв 5 13.11.2022, 17:27

5,012

Есть пострадавшие.

На пешеходной туристической улице Истикляль в центре турецкого Стамбула прогремел взрыв. Об этом сообщает Yenisafak. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что есть жертвы и раненые, и сообщил, что официальное заявление будет сделано, когда все прояснится. По его словам, взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

Улица Истикляль была перекрыта из-за риска второго взрыва, людей не пускают к месту взрыва. На месте происшествия работают полицейские и медики.

🇹🇷 — BREAKING: Explosion in Taksim square in Istanbul, Turkey. Updates to follow. pic.twitter.com/0fyFLeYwkn — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».