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Россияне будут отмечать Новый год в белорусских санаториях

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  • 13.11.2022, 17:35
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Россияне будут отмечать Новый год в белорусских санаториях

Около половины мест в белорусских здравницах уже раскуплены.

Белорусские санатории готовятся к встрече Нового 2023 года. Как рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на период новогодних праздников уже забронировали более 60% мест (а некоторые санатории уже раскуплены полностью), причем, почти половина - 45% - иностранцы. В подавляющем большинстве это россияне.

В среднем стандартный двухместный номер обходится в 76 рублей в сутки, а на зимних каникулах и Новый год проживание в таком номере составит около 93 рублей. Плюс за новогодний банкет придется заплатить примерно 200 рублей. В эту сумму входит не только праздничный стол, но и концертная программа с выступлениями артистов и елкой.

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