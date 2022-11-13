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«Повар Путина» написал заявление на губернатора Петербурга

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  • 13.11.2022, 17:40
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«Повар Путина» написал заявление на губернатора Петербурга

В кремлевских элитах откровенная грызня.

Российский бизнесмен, глава ЧВК «Вагнера и «Повар Путина» Евгений Пригожин написал заявления в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене, сообщает «Новая газета».

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)», — сообщили в компании, добавив, что детали заявления не разглашаются.

В конце октября Пригожин написал заявление в Генпрокуратуру, в котором попросил проверить Беглова на причастность к созданию организованного преступного сообщества (ст.210 УК), созданного с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в губернаторское окружение коррумпированных чиновников.

Ранее Пригожин говорил, что город лишен инвестиционной привлекательности, из-за того, что его «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово». По его словам, его компания подписала инвестиционное соглашение с Бегловым по обустройству территории «Горская», однако о документ губернатор Петербурга «вытер ноги». В администрации города обвинения Пригожина назвали частным мнением и попыткой отстоять свои бизнес-интересы.

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