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Телефонные аферисты «сдали» своего курьера

  • 13.11.2022, 18:03
Телефонные аферисты «сдали» своего курьера

Мошенники работали по стандартной схеме.

30-летнего минчанина, работающего помощником администратора в магазине, задержали по подозрению в работе курьером на телефонных аферистов.

По его словам, он нашел подработку в соцсети и успел посетить двух минчанок, которые передали ему более 9 тысяч рублей и около 300 долларов. Мошенники работали по стандартной схеме. Одна из потерпевших рассказала, что ей сообщили о дочери, которая находится в больнице после ДТП.

После куратор сообщил ему, что подъедет для расчета за работу, но вместо этого сообщил его личные данные в чат-бот телеграм-канала «Милиция Минска».

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