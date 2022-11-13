Арестович: В феврале 2022 года белорусы отказались воевать 13.11.2022, 18:21

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Алексей Арестович

Сегодня Россия снова накапливает на территории Беларуси войска.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью проекту «Ходят слухи» Рамины Есхакзай.

По словам Арестовича, в феврале 2022 года «белорусы не захотели» брать участие в войне, а России без поддержки союзника «не хватило сил физически» напасть на Украину, отсекая западные области.

Как он отметил, Россия все еще накапливает на территории Беларуси «определенные войска, у них 10 тысяч есть».

— В основном они используют белорусскую учебную базу, потому что всегда со времен СССР там были мощные полигоны, то есть они учат своих «мобиков». Конечно, они хотят накопить эту группировку и опять создать угрозу нашему северному направлению, но, скорее всего, они пока рассматривают это как угрозу, чтобы мы держали войска на севере (у границ с Беларусью. — Прим. ред.) и не перебрасывали на важные направления — Херсонское, Донецкое. А будут ли они наступать? Для этого надо накопить [численность] 35−40 тысяч войска. А до этого очень далеко, даже если прямо сейчас они хотят и имеют такую задачу. Это еще два-три месяца.

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