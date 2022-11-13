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Арестович: В феврале 2022 года белорусы отказались воевать

  • 13.11.2022, 18:21
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Арестович: В феврале 2022 года белорусы отказались воевать
Алексей Арестович

Сегодня Россия снова накапливает на территории Беларуси войска.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал интервью проекту «Ходят слухи» Рамины Есхакзай.

По словам Арестовича, в феврале 2022 года «белорусы не захотели» брать участие в войне, а России без поддержки союзника «не хватило сил физически» напасть на Украину, отсекая западные области.

Как он отметил, Россия все еще накапливает на территории Беларуси «определенные войска, у них 10 тысяч есть».

— В основном они используют белорусскую учебную базу, потому что всегда со времен СССР там были мощные полигоны, то есть они учат своих «мобиков». Конечно, они хотят накопить эту группировку и опять создать угрозу нашему северному направлению, но, скорее всего, они пока рассматривают это как угрозу, чтобы мы держали войска на севере (у границ с Беларусью. — Прим. ред.) и не перебрасывали на важные направления — Херсонское, Донецкое. А будут ли они наступать? Для этого надо накопить [численность] 35−40 тысяч войска. А до этого очень далеко, даже если прямо сейчас они хотят и имеют такую задачу. Это еще два-три месяца.

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