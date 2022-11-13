Везде засада Александр Коваленко

13.11.2022, 18:50

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Александр Коваленко

После бегства из Херсона оккупанты столкнулись с рядом проблем.

Сейчас на южном плацдарме сконцентрировано около 40 БТГр российских оккупационных войск. Масса впечатляющая, но при этом весьма сомнительного качества, ведь практически все подразделения неукомплектованные. И речь уже даже не в вопросах комплектации личным составом из-за потерь, а критического некомплекта по технике.

Убегая с правого берега РОВ, оставили там большое количество техники, которую попросту не успевали перевезти, эвакуировать на левый берег. И теперь, в какое подразделение не ткни, а там некомплект минимум 30%, а в среднем 50%-60%.

В связи с этой проблематикой данные подразделения необходимо восстанавливать посредством наращивания интенсивности поставок сил и средств через транспортный узел ВОТ Крым. Вот только вся соль в том, что все поставки МТО из России на Юг сейчас осуществляются по всего-навсего одной железнодорожной нитке на Крымском мосту, неполноценно работающей в реверсном режиме.

На сегодняшний день проблематика обеспечения в таком режиме начинает себя проявлять все ярче и ярче. Запас прочности по запасам на самом ВОТ Крыма еще остается, но он не охватывает всех позиций, не закрывает потребности.

То есть, на левом берегу сейчас начинает проявляться деградация системы обеспечения передовых подразделений, что проявляло себя в июле на правобережье и стало анонсом их неминуемого бегства, по мере расширения нерешаемой проблемы.

Единственный выход, который российские оккупанты видят из складывающегося положения – это налаживание железнодорожными путями обеспечения с Востока. Но, до тех пор, пока они не оккупируют часть Донетчины, а именно, Угледар, Бахмут, Авдеевку, про реализацию такого плана не стоит и заикаться.

Для реализации такого плана россияне могут выделить 10-15 БТГр из сконцентрированных на Юге, но тут снова возникает дилемма – их необходимо доукомплектовать. А, чтобы их доукомплектовать, необходимо ждать. А пока они ждут, ВСУ начинают пристреливаться по Югу, охватывая даже локации на северо-западе ВОТ Крыма. И, как вы понимаете, пристреливаться это, что можно назвать – мы еще даже не начинали.

Таким образом, оккупантам необходимо осуществлять не только поставки для восстановления боеспособности бежавших подразделений, но и компенсировать ежедневные немалые потери. И вот тут система обеспечения РОВ вообще укрывается белой простынкой.

Собственно, резюмируя, хочу отметить, что везде, где наступает снижение эффективности системы обеспечения и управления передовыми подразделениями, неминуем коллапс обороны. И этот процесс уже наблюдается на южном плацдарме у РОВ. Своим же бегством с правобережья они его только ускорили.

Куда не кинься, везде засада.

Александр Коваленко, site.ua

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