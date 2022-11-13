закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что известно о взрыве в центра Стамбула

8
  • 13.11.2022, 19:02
  • 7,996
Что известно о взрыве в центра Стамбула

Взрыв мог устроить смертник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли и десятки получили ранения, сообщает BBC.

«Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении», - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали турецкие телеканалы.

фото: AFP

Губернатор Стамбула Али Ерликая также сообщил в «Твиттере» о шести погибших и 53 пострадавших. По его информации, взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

Причины взрыва в районе площади Таксим в районе Бейоглу пока неясны. По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить смертник.

Это один из наиболее популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом. Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.

На снимках также виден широкая черная воронка на месте взрыва, а также несколько тел на земле неподалеку.

На улице Истикляль также находится российское консульство. Но взрыв произошел в нескольких кварталах от него.

Как передает с места событий корреспондент Орла Герин, в верхней части оживленной стамбульской улицы Истикляль находится большое количество полиции.

«Въезд на улицу с площади Таксим перекрыт. Над головой кружит вертолет. В район съехалась полиция по охране общественного порядка, туда-сюда снуют машины скорой помощи», - сообщает она.

Из зоны вокруг взрыва всех эвакуировали, место происшествия оцеплено.

Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко