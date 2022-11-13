Что известно о взрыве в центра Стамбула 8 13.11.2022, 19:02

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Взрыв мог устроить смертник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли и десятки получили ранения, сообщает BBC.

«Соответствующие подразделения нашего государства работают над поиском виновных […] в этом гнусном нападении», - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали турецкие телеканалы.

фото: AFP

Губернатор Стамбула Али Ерликая также сообщил в «Твиттере» о шести погибших и 53 пострадавших. По его информации, взрыв произошел около 16:20 по местному времени.

На место происшествия прибыли отряды полиции, машины скорой помощи, пожарной охраны и других чрезвычайных служб.

Причины взрыва в районе площади Таксим в районе Бейоглу пока неясны. По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить смертник.

Это один из наиболее популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

Loud blast heard in Istanbul's Istiklal causing panic. pic.twitter.com/ZK6FViRooz — Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022

На видеороликах с места происшествия также заметны люди, сидящие на земле, раненые или оглушенные взрывом. Судя по этим роликам, а также сообщениям корреспондентов, взрыв было слышно издалека, а на его месте вырвалось пламя.

На снимках также виден широкая черная воронка на месте взрыва, а также несколько тел на земле неподалеку.

На улице Истикляль также находится российское консульство. Но взрыв произошел в нескольких кварталах от него.

Как передает с места событий корреспондент Орла Герин, в верхней части оживленной стамбульской улицы Истикляль находится большое количество полиции.

«Въезд на улицу с площади Таксим перекрыт. Над головой кружит вертолет. В район съехалась полиция по охране общественного порядка, туда-сюда снуют машины скорой помощи», - сообщает она.

Из зоны вокруг взрыва всех эвакуировали, место происшествия оцеплено.

Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство».

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