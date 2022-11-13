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Украинская авиация ударила по российской технике возле Каховки

  • 13.11.2022, 19:23
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Украинская авиация ударила по российской технике возле Каховки

ВСУ нанесли по врагу 40 огневых ударов.

Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению российской техники в Каховском районе Херсонской области.

Как сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:30, ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 40 огневых задач, результаты попаданий доразведываются.

«Нашей авиацией нанесен удар по районам сосредоточения вражеской техники в Каховском районе», – сказал он.

По словам спикера командования, в группировке в Черном море, что в настоящее время состоит из 14 кораблей, враг держит ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами, готовыми к использованию.

«Угрозы ракетных ударов, применения врагом дронов-камикадзе и обстрелы прилегающих к линии фронта территорий вполне реальны и имеют высокую степень реализации», – сказал Назаров.

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