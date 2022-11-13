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Белорусские врачи рассказали, о каком заболевании может говорить потеря вкуса

  • 13.11.2022, 19:34
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Белорусские врачи рассказали, о каком заболевании может говорить потеря вкуса
иллюстрационное фото: pixabay.com

И это не только COVID-19.

Изменение вкуса знакомых продуктов может сигнализировать о заболевании агевзии. Причины могут самыми разными - от недостатков гормонов щитовидной железы до заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, нарушения у женщин могут быть признаком беременности. Об этом рассказали руководитель Минского городского центра здоровья Снежана Кавриго и заведующая кафедры стоматологии детского возраста БГМУ Наталья Шаковец, пишет «Комсомолка».

Кроме того, как мы помним, потеря вкуса может быть связана с заболеванием COVID-19. Иногда возвращение вкуса происходило очень медленно, либо уже после того, как люди переболели, отмечали изменение прежних вкусовых качеств. Изменение вкусовой чувствительности могут вызывать и некоторые лекарства.

Если же вы испытываете сладкое послевкусие там, где его не может быть, это может быть сигналом отравления пестицидами, а еще так может сигнализировать организму сахарный диабет, хронический стресс или даже рак легких. Напротив, горечь во рту может говорить о заболеваниях печени, желчного пузыря, хронического холецистита, менопаузы или повреждении нервной системы. Изжога и кислая отрыжка нередко говорят о заболеваниях пищеварительного тракта. Соленый привкус во рту как правило провоцирует плохая гигиена ротовой полости или обезвоживание.

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