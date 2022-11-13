«Мы на войне строем будем ходить?»: Российские «мобики» устроили разборки с офицером

«Мы на войне строем будем ходить?»: Российские «мобики» устроили разборки с офицером8
- 13.11.2022, 19:40
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Очередной бунт мобилизованных в Подмосковье.
В России продолжаются бунты мобилизованных. Новобранцы в Подмосковье устроили разборки с офицерами из-за имитации подготовки к войне.
Соответствующее видео было опубликовано в сети. Оказалось, что «мобиков» не устраивают тренировки на воображаемых противниках, 15 патронов на человека и трижды подержать в руках автомат, сообщает «Обозреватель».
«Однажды мы были на полигоне для стрелков. Все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся др***», – кричал на офицера один из новобранцев.
«Мы на войне строем будем ходить? А х**и мы тогда это делаем?» – жаловался он на бессмысленность и бесполезность проводимых им учений вместо подготовки к реальным боевым действиям.