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Биологи вывели сорт кукурузы, из которой получается полезный попкорн

  • 13.11.2022, 19:52
Биологи вывели сорт кукурузы, из которой получается полезный попкорн

На это пришлось потратить почти два десятка лет.

Ученые из Университета Небраски-Линкольн разработали высокобелковый сорт кукурузы для попкорна. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Microbiology.

В 1990-х исследователи успешно внедрили вариант гена opaque-2 в геном кукурузы, что позволило получить сорт, богатый лизином. Он используется в развивающихся странах, где люди страдают от голода. Но этот ген изменил структуру зерен кукурузы, что привело к невозможности получения из нее попкорна.

Ученые посвятили много времени выявлению фрагментов генома кукурузы, ответственных за характерную текстуру попкорна. В течение нескольких поколений кукурузы они скрещивали носителей этих генов с другими сортами.

В рамках десятилетнего проекта команда ученых с помощью селекции вывела новые сорта попкорна, которые превосходят самые популярные на сегодняшний день по питательной ценности и вкусу.

Сорта, которые в настоящее время тестируются частной компанией, по сравнению с обычными содержат почти в два раза больше лизина — незаменимой аминокислоты в рационе людей и домашнего скота.

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