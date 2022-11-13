закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Белыничами фура сбила человека, который вышел из своей машины на дорогу

  • 13.11.2022, 20:27
  • 1,124
Под Белыничами фура сбила человека, который вышел из своей машины на дорогу
иллюстрационное фото

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Утром в воскресенье, 13 ноября, на трассе М-4 Минск — Могилев в Белыничском районе скончался 48-летний могилевчанин, который вышел из своей легковушки на дорогу. Его сбил грузовик, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Авария случилась около 10 часов утра на 177-м километре трассы, возле деревни Ермоловичи. Водитель большегруза DAF, 29-летний парень, совершил наезд на могилевчанина, который находился рядом со своим автомобилем на проезжей части. Почему ему пришлось остановиться на дороге, в милиции не уточнили.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко