Под Белыничами фура сбила человека, который вышел из своей машины на дорогу 13.11.2022, 20:27

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иллюстрационное фото

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Утром в воскресенье, 13 ноября, на трассе М-4 Минск — Могилев в Белыничском районе скончался 48-летний могилевчанин, который вышел из своей легковушки на дорогу. Его сбил грузовик, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Авария случилась около 10 часов утра на 177-м километре трассы, возле деревни Ермоловичи. Водитель большегруза DAF, 29-летний парень, совершил наезд на могилевчанина, который находился рядом со своим автомобилем на проезжей части. Почему ему пришлось остановиться на дороге, в милиции не уточнили.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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