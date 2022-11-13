Под Белыничами фура сбила человека, который вышел из своей машины на дорогу
- 13.11.2022, 20:27
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Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Утром в воскресенье, 13 ноября, на трассе М-4 Минск — Могилев в Белыничском районе скончался 48-летний могилевчанин, который вышел из своей легковушки на дорогу. Его сбил грузовик, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
Авария случилась около 10 часов утра на 177-м километре трассы, возле деревни Ермоловичи. Водитель большегруза DAF, 29-летний парень, совершил наезд на могилевчанина, который находился рядом со своим автомобилем на проезжей части. Почему ему пришлось остановиться на дороге, в милиции не уточнили.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.