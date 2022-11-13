В Минске сегодня был красивый красный закат

В Минске сегодня был красивый красный закат2
- 13.11.2022, 20:44
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Подборка из Instagram.
В воскресенье, 13 ноября, в Беларуси, особенно по ноябрьским меркам, наблюдалась теплая и солнечная погода. Белгидромет утверждает, что температура воздуха оказалась примерно на 4—7 градусов выше нормы. Это более характерно для первой половины октября. Вечером в Минске наблюдали красивый красный закат — фото явления запечатлели многие пользователи и не поленились опубликовать снимки в Instagram. Некоторые из них показывает onliner.by.