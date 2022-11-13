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«Башка отлетит»: мобилизованный напал на российского подполковника

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  • 13.11.2022, 20:58
  • 13,616
«Башка отлетит»: мобилизованный напал на российского подполковника

Офицера заставили вытащить руки из карманов и оправдываться на телефон .

В России продолжаются бунты мобилизованных. Новобранцы в Подмосковье устроили разборки с офицерами из-за имитации подготовки к войне.

Появилось видео, как один из мобилизованных напал на российского подполковника.

«Мобилизованный россиянин толкает, материт и глумится над подполковником ВС России при полной поддержке и одобрительных возгласах десятков других солдат. Подполковника заставляют вытащить руки из карманов и оправдываться на телефон . Характерно, что офицер боится мобилизованных, и даже не пытается себя защитить от нападения и унижения своего звания. Мобилизованные относятся к старшему российском офицеру как к подонку. Уникальное видео, демонстрирующее реальную боеспособность ряда российских частей на фронте, и показывающее, какое жалкое зрелище представляют собой некоторые российские офицеры», — прокомментировал видео украинский журналист Юрий Бутусов.

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