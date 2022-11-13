RAND: Иранское «вундерваффе» не спасет Россию от поражения 1 13.11.2022, 21:48

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Чудо-оружие не выигрывает войны.

Когда ход Второй мировой войны развернулся против сил Оси, Германия в отчаянии все больше стала полагаться на «вундерваффе» – ряд разработок «чудо-оружия», – надеясь, что это спасет ее от неизбежного поражения. Среди этих разработок были первые крылатые и баллистические ракеты, главным образом являвшиеся оружием террора.

Начиная с середины июня 1944 года Германия запустила примерно 6725 ракет V1 и 1400 баллистических ракет V2. Большинство из них упали на Лондон. Так Берлин надеялся сломить британцев морально. Немецкая кампания привела к гибели десятков тысяч британцев, но в итоге оказалась бесплодной. Великобритания продолжала борьбу. Через три четверти века Россия оказалась в похожем затруднительном положении. Ее вторжение в Украину проваливается. Так что во времена, когда российская армия становится все более разбитой, Москва начала атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине с помощью собственной «вундерваффе» – иранских беспилотников-камикадзе, – надеясь сломать волю украинцев.

«Эта тактика, безусловно, принесет украинскому населению страдания. Но если история чему-то те учит, то это тому, что такой подход не предотвратит поражение России», – пишет в своей статье директор программы стратегий и доктрин в аналитическом центре RAND Corp Рафаэль Коэн. Его статью приводит «Зеркало недели. Украина»

Он объясняет, что Россия уже прибегала к тактике «чудо-оружия», хотя и в ограниченных масштабах. В первые месяцы войны она запустила около десятка своих гиперзвуковых ракет по разным целям в Украине. Если Россия надеялась, что это шокирует Украину и заставит подчиниться, или что это удержит ее западных партнеров, тогда ее ждало разочарование. Западные наблюдатели просто учли российскую тактику и продолжили борьбу.

В отличие от гиперзвуковых ракет, в беспилотниках-камикадзе нет ничего нового. Еще в начале российского вторжения США предоставили Украине сотни таких аппаратов для применения против российских сил. Другие тоже использовали подобное оружие. Иран, например, использовал свои беспилотники-камикадзе для ударов по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии в 2019 году. «Исламское государство» тоже запускало свои примитивные аналоги такого оружия. Базовая концепция, заключающаяся в том, чтобы военные могли разбивать летательный аппарат со взрывчаткой о цели, существует уже много десятилетий. И это минимизирует шокирующий фактор подобной тактики.

«Более того, у России нет достаточного количества беспилотников или какой-либо другой вундерваффе, чтобы изменить баланс сил в войне. Украина подсчитала, что Москва хочет купить у Ирана 2400 беспилотников. Сможет ли Тегеран выполнить этот заказ в полной мере и все ли эти аппараты будут работать, остается открытым вопросом. Даже если они будут работать, их количество следует рассматривать в контексте. Россия запустила по Украине около 3 тысяч крылатых ракет за первые полгода войны, так и не нанеся нокаутирующего удара», - объясняет Коэн.

Он добавляет, что сейчас Украина стала для России более грозным врагом. Украинская армия, по некоторым оценкам, сейчас больше и лучше вооружена, чем она была в начале конфликта. И это благодаря как военной помощи Западу, так и захваченному российскому вооружению. К тому же эксперт RAND отмечает, что беспилотники-камикадзе точно не назовешь непреодолимым оружием. Конечно, при массовом использовании они могут перегрузить систему противовоздушной обороны. Но украинские военные говорят, что они сбили более 70% из более чем 300 иранских беспилотников, которые запустила Россия.

«Применение беспилотников-камикадзе Россией, прежде всего, основано на ошибочной стратегии, преследующей цель наказать население и заставить его подчиниться. Именно так поступали и немцы, когда применяли ракеты V1 и V2», – пишет эксперт.

Он не сомневается, что российские атаки против украинской инфраструктуры электроснабжения принесут страдания гражданскому населению, которому теперь приходится сталкиваться с отключениями электричества и проблемами с отоплением перед зимой. Но история свидетельствует, что бомбардировка гражданских редко срабатывает. Скорее она приведет к противоположному эффекту: разозлит людей и укрепит их сопротивление уступкам. Именно это произошло в Великобритании в 1944 году. И, похоже, это повторяется в Украине сегодня. Опросы свидетельствуют, что большинство украинцев поддерживает продолжение боев и выступает против переговоров, несмотря на цену.

«Чудо-оружие не выигрывает войны. Беспилотники-убийцы запечатлелись в воображении людей и провоцируют страх перед определенной футиристической дистопией. Но реальность на поле битвы совсем другая. Россияне усваивают в Украине урок, который Германия и другие государства извлекли до них. Никакие технологические инновации не могут спасти страну от провальной стратегии», – объясняет Коэн.

«Единственное, что остановит дальнейшее украинское наступление – это нежелание США, стран НАТО и других партнеров оказывать поддержку. Если же она сохранится, украинцы, похоже, победят», – считает эксперт RAND.

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