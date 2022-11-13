БТ не покажет чемпионат мира по футболу

БТ не покажет чемпионат мира по футболу1
- 13.11.2022, 21:56
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СМИ режима находятся под санкциями Евросоюза.
В программе передач белорусского телевидения на следующую неделю нет матча открытия, в котором страна-хозяйка примет Эквадор. Как нам Матчи ЧМ не покажут в Беларуси, стало после ввода шестого пакета санкций ЕС, куда в начале июня этого года попала и Белтелерадиокомпания (БГТРК).
Все попытки БГТРК договориться о трансляциях не привели к успеху.
Напомним, ЧМ по футболу стартует 20 ноября.