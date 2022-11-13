Украинские партизаны сняли российский флаг с центральной площади в оккупированном Мариуполе 13.11.2022, 22:11

Оккупационные власти либо этого не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло.

Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны – участники Группы сопротивления «Ї» – снова сняли российский триколор на центральной площади Свободы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.

«Группа «Ї» мариупольского сопротивления в очередной раз «денацифицировала» российский флаг с площади Свободы.

Оккупационные власти либо не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло. Снова. Это знамя понемногу превращается в мариупольскую Чернобаевку», - подчеркнул он.

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