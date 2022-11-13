Украинские партизаны сняли российский флаг с центральной площади в оккупированном Мариуполе
- 13.11.2022, 22:11
Оккупационные власти либо этого не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло.
Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны – участники Группы сопротивления «Ї» – снова сняли российский триколор на центральной площади Свободы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.
«Группа «Ї» мариупольского сопротивления в очередной раз «денацифицировала» российский флаг с площади Свободы.
Оккупационные власти либо не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло. Снова. Это знамя понемногу превращается в мариупольскую Чернобаевку», - подчеркнул он.