Политолог: Китай и США на G20 передадут супержесткий месседж Путину 1 13.11.2022, 22:20

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Роль России как супердержавы осталась где-то во времена Хрущева.

Об этом 24 каналу сказал украинский политолог Николай Давыдюк.

Он отметил, что в ближайшие дни глава КНР Си Цзиньпин будет встречаться с президентом США Джо Байденом во время саммита G-20 на Бали. Это будет момент распределения России между двумя супердержавами.

«На Бали просто разделят Россию между Китаем и Штатами – раз. Второе, там будет определен финал войны, потому что война не нужна никому – ни Китаю, ни Штатам. И это будет как раз супержесткий месседж Путину», – заявил политолог.

В-третьих, по его мнению, Китай видит Россию исключительно как своего энергетического донора, который будет помогать расти его экономике с 7 до 10% к 2030 году, чтобы выйти на первое место в мире.

Поэтому, добавил Давидюк, роль России как супердержавы осталась где-то во времена Хрущева или Сталина. Нынешняя Россия – это некая примитивная автократия, застрявшая в войне, которую сама начала, проиграла и сейчас не знает, как из этого выйти.

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