закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Китай и США на G20 передадут супержесткий месседж Путину

1
  • 13.11.2022, 22:20
  • 3,374
Политолог: Китай и США на G20 передадут супержесткий месседж Путину

Роль России как супердержавы осталась где-то во времена Хрущева.

Об этом 24 каналу сказал украинский политолог Николай Давыдюк.

Он отметил, что в ближайшие дни глава КНР Си Цзиньпин будет встречаться с президентом США Джо Байденом во время саммита G-20 на Бали. Это будет момент распределения России между двумя супердержавами.

«На Бали просто разделят Россию между Китаем и Штатами – раз. Второе, там будет определен финал войны, потому что война не нужна никому – ни Китаю, ни Штатам. И это будет как раз супержесткий месседж Путину», – заявил политолог.

В-третьих, по его мнению, Китай видит Россию исключительно как своего энергетического донора, который будет помогать расти его экономике с 7 до 10% к 2030 году, чтобы выйти на первое место в мире.

Поэтому, добавил Давидюк, роль России как супердержавы осталась где-то во времена Хрущева или Сталина. Нынешняя Россия – это некая примитивная автократия, застрявшая в войне, которую сама начала, проиграла и сейчас не знает, как из этого выйти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко