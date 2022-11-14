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Кандидатом от республиканцев на выборах США в 2024 году может стать губернатор Флориды

  • 14.11.2022, 4:13
Кандидатом от республиканцев на выборах США в 2024 году может стать губернатор Флориды

Он уже опережает Трампа по популярности.

Республиканцы на выборах в 2024 году могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Об этом гласит опрос, проведенный Yougov через два дня после выборов в Конгресс США, на которых демократы получили большинство мест.

Так, кандидатуру ДеСантиса на сегодня поддерживают 42% республиканцев и их сторонников. В то же время экс-президента Дональда Трампа готовы поддержать 35%.

Еще месяц назад опросы демонстрировали противоположную позицию - 35% готовы были поддержать ДеСантиса, а 45% заявили, что предпочитают Трампа. Опрос проводился 9-11 ноября 2022 года среди 1500 совершеннолетних граждан США.

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