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Почему Путин не собирается сливать Шойгу

  • 14.11.2022, 5:59
Почему Путин не собирается сливать Шойгу
Фото: Getty Images

Минобороны РФ – это не просто фамилия.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире Радио НВ рассказал, что диктатор Владимир Путин сейчас не собирается лишать должности министра обороны России Сергея Шойгу, несмотря на критику.

«Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу. Это во многом выравнивает для него ситуацию. И многие, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать», — убежден Денисенко.

По его словам, Минобороны РФ – это не просто фамилия Шойгу, а огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не ограниченными финансовыми ресурсами.

«Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него, — это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет», – объяснил Денисенко.

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