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Новые курсовые рекорды: чего ждать белорусам от рынка валют на следующей неделе

  • 14.11.2022, 8:20
  • 3,220
Новые курсовые рекорды: чего ждать белорусам от рынка валют на следующей неделе

Самое время прикупить евро.

На прошлой неделе реализовался наш долгосрочный прогноз – курс евро по отношению к доллару США перешагнул паритет и сформировался растущий тренд. Обвал американской валюты произошел на фоне выхода новой статистики в США, пишет myfin.by.

Для пары EUR/USD следующая остановка возможна на отметке 1,0500–1,0600.

Курс доллара США на белорусском рынке может снизиться до уровня в USD/BYN 2,4000 и снижение курса по итогам года может выйти к 6,00%.

Евро при условии продолжения роста имеет потенциал выхода на уровень EUR/BYN 2,5000.

Российский рубль что-то не пускает ниже RUB/BYN 4,000 за 100 российских рублей и, скорее всего, это будет технический курс, от которого в ту и другую сторону будут меняться курсы доллара США и евро в зависимости от их котировок на Форексе.

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