ISW: Суровикин получил новую задачу от Путина 14.11.2022, 8:35

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Аналитики назвали направление, где в ближайшее время активизируются бои.

Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Решение Путина объясняется возросшей интенсивностью российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара.

Эксперты ISW считают, что российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона.

По их мнению, украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении. Киеву, скорее всего, придется привлекать войска для защиты от новых наступлений росийских оккупантов.

При этом эксперты считают, что россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении. В ISW не исключают, что со временем оккупанты смогут захватить Бахмут, но огромной ценой.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, наемников ЧВК «Вагнера», формирования БАРС (Российский добровольческий резерв - ред.), кадыровцев и добровольческие батальоны.

«Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера», - считают аналитики.

Крайне маловероятно, что Суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Тем более что он даже не тратит время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку. Силы РФ, сосредоточенные на Донбассе, скорее всего, принесут некоторый выигрыш за счет одной только численности, но украинские защитники, вероятно, заставят оккупантов остановиться в исходных точках.

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В то же время, эксперты ISW отмечают, что Украина вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций.

Украинские силы продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться еще больших результатов, если они будут подкреплены войсками из западной части Херсона.

Тем временем россияне также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ продвигаются вперед, и нет никаких оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо экипированные и морально скованные российские резервисты будут в состоянии остановить продвижение украинских войск, воодушевленных своими победами, резюмируют в ISW.

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