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Беларусь накрыл туман

  • 14.11.2022, 8:49
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Беларусь накрыл туман

Объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды.

Оранжевый уровень опасности будет действовать ночью и утром понедельника, 14 ноября, в Минской, Гродненской и Брестской областях. Белгидромет предупреждает, что в это время по стране будет туман, который сохранится и в первой половине дня. Видимость составит от 100 до 500 метров.

МЧС рекомендует при движении в тумане на авто отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, избегать внезапных торможений, а также увеличить обычную дистанцию до других машин и снизить скорость.

В целом по стране в понедельник, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от нуля до +6°С, днем будет +5.. +10°С.

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