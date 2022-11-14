Китай жестко высказался о ядерном шантаже Кремля 14.11.2022, 8:54

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Пекин недоволен риторикой России.

Глава правительства КНР Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия и, тем самым, дал понять, что Пекин недоволен подобной риторикой со стороны своего партнера России. При этом Кецян подробно высказался о политике Китая в отношении Украины, а в своей речи также сделал четкий акцент на суверенитете.

Как сообщает Reuters, источник в Белом доме на условиях анонимности сказал, что премьер-министр Китая сделал такое заявление на саммите Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже.

Собеседник агентства отметил, что Кецян намекнул на недовольство Пекина ядерной риторикой России. Кроме того, он подробно говорил о политике Китая в отношении Украины. Премьер акцентировал внимание на уважении к суверенитету.

«Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые», - уточнил источник.

Кроме того, официальный представитель Штатов также добавил, что несмотря на партнерство КНР и РФ, «в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России».

Также Китай, похоже, удивлен тем, как развиваются события на войне России против Украины.

«Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны», - подчеркнул чиновник администрации Байдена.

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