«Служил и не жаловался — оказалось, двусторонняя пневмония» 1 14.11.2022, 9:13

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Мужчины, которые «забили» на простуду, рассказывают о последствиях.

Есть стереотип о каком-то мифическом суперсильном мужчине, который никогда не болеет, у него нет слабостей, он никогда не падает и не умирает. Его никто не видел, но все его ставят в пример. Такое стереотипное мышление парни впитывают еще в раннем детстве и, когда вырастают, действительно считают, что это не по-мужски — ходить по врачам, а если что-то болит, то нужно просто брать себя в руки, не превращаться в тряпку, пишет onliner.by.

Простыл во время поступления в вуз и чуть не умер

Антон (пусть будет Антон) в далеком 2011 году приехал поступать в Минск. Вступительная кампания растянулась на две недели, за которые он и «простыл». Начиналось все довольно обыденно: слегка повышенная температура, насморк, усталость. А вот закончилось весьма неожиданно: в больнице под капельницей.

— Как сдал первый экзамен, так сразу и простыл. Каких-то страшных симптомов у меня не было: температура 37,5, насморк и слабость. Неделю проходил в таком состоянии, а перед последним экзаменом температура поднялась до 38,4. Я принял жаропонижающие и пошел в кабинет. Как сдавал предмет, уже не помню, но пот с меня лил ручьем.

Почему не пошел к врачам? Во-первых, экзамены. Вся голова забита мыслями о поступлении, это огромный стресс, и он, как я думаю, ослабил мой иммунитет. Во-вторых, лето. Кто вообще болеет летом? Думал, полежу, попью порошки — отпустит. В-третьих, не хотелось время терять. Я только приехал в Минск, нужно было посмотреть город, и болезнь явно не входила в мои планы.

К врачам обращаюсь только в последний момент.

После экзамена я вернулся домой к брату, у которого остановился на время поступления. Договорились вечером отметить поступление. Думал, час посплю и отпустит, но лучше не становилось, температура была уже 38,5. Я опять принял жаропонижающее. В какой-то момент меня стало тошнить, а когда я зашел умыться в ванную, остался там где-то на час. Просто лежал на плитке, потому что не было сил подняться.

Брат вызвал скорую. Приехали врачи, спросили про симптомы, переглянулись, надели маски и стали светить фонариком в глаза: «Больно?» Больно. «Поехали в больницу, у вас подозрение на менингит или менингококк», — сказали они, вколов мне снотворное вместе с жаропонижающим. Как я понял, различие двух этих болячек в том, что менингококк — инфекционное заболевание, и убивает оно быстро, менингит же — чуть медленнее.

Просыпаюсь где-то в пять утра уже в палате, поворачиваю голову — мама сидит. Вообще ничего не понимаю, где нахожусь, как она тут оказалась и что со мной. «Сынок, вовремя тебя привезли, могло все плачевно закончиться», — сказал врач, когда делал мне пункцию (взятие жидкости из спинного мозга для анализа). Подтвердился менингит. Время, проведенное в больнице, практически не помню, все было как в тумане, но спал я хорошо, а аппетит был еще лучше — за две недели набрал 7 кило. Лечили уколами с какими-то гормонами и ставили капельницы.

Менингит — очень коварное заболевание. Оно опасно не только своим течением и высокой смертностью в остром периоде, но и грозными последствиями: глухота, судороги, нарушение умственного развития, параличи и так далее. Со мной же остались головные боли.

Подхватить болезнь я мог от немытых фруктов. Как объясняли мне врачи, часто заражаются от персиков, потому что они мохнатые и плохо вымываются.

Понимаю, что по-хорошему к специалистам нужно обращаться, но я ленивый: это надо записаться, поехать, высидеть в очереди. Жалко времени. Болею, как и все, примерно раз в год. Если простыл, пью много жидкости и работаю удаленно, но к врачам не хожу. В последнее время жена заставляет ходить в поликлинику и покупает таблетки: мало ли коронавирус. А тот случай так меня ничему и не научил.

И тут дело даже не в таблетках, их я не боюсь, но стараюсь без повода не пить. А порошки хоть и снимают симптомы, но от них повышается сонливость. Остается только терпеть.

Простыл, но кашель не уходил. Лечил больше двух лет

Александру 30 лет. Еще в детстве ему поставили диагноз «диабет», поэтому он не понаслышке знает, что простуды у него проходят сложнее, чем у здоровых людей. Пять лет назад он заболел, прошел курс самолечения, вроде как отпустило. Остался только кашель, который особо и не мучил, но и не проходил. За ним скрывалась смертельная болезнь.

— Простыл я в конце зимы. Подумал: ай, через пару недель пройдет, тем более что температура была где-то 37,5. Попил антибиотики — все прошло, кроме кашля. Уже хорошо. Однако через месяц ничего не изменилось, кашель уходить отказывался. Как по мне, если простуда легкая и ненапряжная, к врачу ходить не стоит. Работать надо, а за то, что находишься в поликлинике, никто не платит. Если температура выше 38, тогда да, схожу за рецептом. В общем, на кашель я забил.

Однажды я зашел в гости к другу, мама которого работала рентгенологом. Услышав мой кашель, она посоветовала провериться. Я сделал рентген, и врач сказал, что снимки нехорошие, скорее всего, у меня поражение легких. Ну окей, лечить надо. Лег в больницу, где каждый день мне ставили уколы. Там же я сдал анализ на туберкулез. Он подтвердился. И так как у меня диабет, форма болезни была устойчива к лечению.

Меня положили в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер. Отделение было закрытого типа, выходить за территорию без пропуска нельзя. Немного напоминает красную зону для больных коронавирусом. К тому же, пока я там находился, всегда был в маске.

Лечение туберкулеза — очень долгий процесс. По своей сути оно напоминает химиотерапию, мне давали таблетки и ставили капельницу. В отделении я провел семь-восемь месяцев. Волосы не выпадали, но постоянно тошнило, похудел на 15—20 кило за полтора месяца. Усталость не проходила, целыми днями я лежал в кровати.

Если кто-то болен туберкулезом, ты об этом никак не узнаешь. Да, человек лежит в центре, но к своему лечению он может относиться недобросовестно, а проследить за этим никто не сможет. Анализы покажут что-то более-менее нормальное, и его спокойно выпустят в город.

Я понимал, что, раз форма болезни устойчива к антибиотикам, кто-то умрет. Это статистика, и против нее не попрешь. Я общался с человеком, вроде Виталием звали. Он всегда был позитивный, непьющий, лекарства принимал, а через день его уже не было, ночью вывозили в черном пакете из палаты. Тяжело, жалко, но нельзя опускать руки, иначе ты будешь следующим.

После стационарного лечения было удаленное: мне выдали смартфон с установленной программой, я несколько раз в день снимал на камеру, как пью таблетки, и отправлял эти видео для отчетности. Так я жил два года. Когда курс лечения закончился, анализы подтвердили, что туберкулеза нет. Болезнь я поборол, но раз в несколько лет проверяюсь, ведь возможен рецидив.

Служил и не жаловался — оказалось, двусторонняя пневмония

— Меня зовут Андрей, мне 27. Дело было в 2017 году, когда я проходил службу в резерве. Сбор длился два месяца. Была зима, снег под ногами то плавился от дождя, то леденел от мороза. В казарме нас было человек 70. Болеть резервисты начали с первых дней, несмотря на зарядку и сбалансированное питание: тепличные. К концу первого месяца в карманах солдат можно было найти не только расческу и пачку сигарет, но и неуставные капли для носа, градусники да таблетки.

Те ребята, что заботились о своем здоровье (или «косили»), бодро выходили вперед на утренней поверке, и их вели на медосмотр. Так полдня они и теряли, а там обед, ужин и отбой. В какой-то момент больных стало слишком много, чуть ли не половина. Офицеры даже принесли лампу и кварцевали помещение, а дневальные проветривали его каждую удобную минуту.

Я же простыл где-то в середине сбора, но терпел. Особого смысла ходить в медпункт не видел, там в ход шли только йод да зеленка, таблетки же доставались с большим трудом. К тому же был риск уехать в госпиталь — дни, проведенные там на лечении, пришлось бы переслуживать. А время до гражданской жизни мы считали в минутах.

Насморк, температура, кашель, больное горло, еще и в боку колет — со всем этим набором я ходил в наряды строевым шагом, пел песни и убирал снег. Спасался леденцами и порошками, толку от которых не было, так, скорее плацебо. И вот после утреннего построения я меряю температуру — 39,4. Опасно. Все же решил сходить в медпункт, откуда меня увезли на УАЗе. В госпитале провели обследование и сделали снимок. Оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Лечили долго, недели две-три. Первые дни даже на свет и храп больных не реагировал. В результате такого беспечного отношения к здоровью из-за пропуска значительного количества часов сбор мне пришлось переслуживать еще раз.

Чему научил меня этот случай? Во-первых, с двусторонней пневмонией можно ходить строевым, во-вторых, здоровье важнее всего. И о нем нужно заботиться, само ничего не проходит.

Что делать если появились симптомы простуды

Журналисты поговорили с врачом-терапевтом высшей категории медицинского центра «Кравира» Ириной Уэльской о том, почему мужчины реже обращаются к врачам и какие могут быть последствия, если не обращать внимания на простуду.

— По сравнению с женщинами мужчины действительно реже обращаются к врачам. Но это не значит, что они реже болеют — просто меньше заботятся о себе. Нет у них тревоги за свое здоровье, особенно у взрослых. Молодежь же ближе к интернету и знает, какие будут последствия, если заниматься самолечением.

Возможно, это связано с воспитанием и отношением к мужчинам в обществе. Им часто говорят: «Ты же мужик, меньше ной, подумаешь, температура, потерпи». Но есть и другая крайность — когда человек ставит себе диагноз через Google, и если оно будет звучать грозно (а именно так оно и будет), то тревожность у них возрастает. Потом приходят на прием и радостно сообщают, что приняли семь таблеток против гриппа. Зачем? Да, у него были признаки простуды, но не гриппа же, что и выясняется после опроса.

В этом плане хорошо, что основная масса антибиотиков продается по рецепту. Для самолечения их использовать нельзя. Они не действуют против одного вида бактерий, а работают по большой группе, вызывая дисбиоз и нарушая микробиоту, которая есть во всех полостях, а главное, в кишечнике, где формируются иммунные клетки.

— Что может скрываться за классическими симптомами простуды?

— Все заболевания респираторного тракта, ОРВИ или ОРЗ — это вирусные заболевания, а вирусов огромное количество — от самых простых, которые вызывают насморк, до серьезных, таких как COVID-19, от которого умерла масса людей. Чтобы говорить о серьезности простуды, нужно знать, чем она вызвана (вирусом или бактерией) и сильный ли у нас иммунитет.

Конечно, с первым повышением температуры не стоит бежать к врачу, в идеале отдохнуть один-три дня, ограничив при этом контакты с другими людьми. Выспитесь, принимайте витамины, соблюдайте постельный режим и пейте много жидкостей (бульон — топ). Если за это время симптомы не проходят, то могут быть осложнения — от самых простых до воспаления почек и так далее.

— Что делать, если простыл?

— Если температура переносится плохо, вы принимаете парацетамол, если сильно болит тело, ломит кости — ибупрофен. Это два препарата, которые допустимы в самолечении. Вдобавок вы можете принять цинк (доказано, что он обладает противовирусным эффектом), аскорбиновую кислоту (до 1 грамма в день) и витамин D (не более 8 капель, не зная его уровня в организме). Жаропонижающие рекомендуются при температуре 38,5. Обильно пейте, принимайте витамины, лимон с медом, поспите — простые народные средства здесь работают.

Парить ноги можно, но не при температуре. Главное, не перегнуть палку, как некоторые: при температуре принимают горячую ванну, якобы помогая организму. Так можно и гипертермический удар получить. Озноб у нас появляется при повышении температуры, когда она достигла пика и падает, появляется потливость. Один-три дня наблюдаем за собой, если становится лучше, значит, вы в процессе выздоровления.

Если температура держится третий день, надо обращаться к врачам. Температура ушла, кости не ломит, насморка нет, но кашель остался — тоже обращаемся к доктору.

Десятки лет назад пневмонии были такие, что можно было ухом прослушать и поставить диагноз. Сейчас таких нет, они проявляются по-разному, нет той остроты процесса, можно переносить и на ногах, а с работы уехать на скорой.

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