ВСУ ликвидировали российского подполковника, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М 4 14.11.2022, 9:16

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Офицер служил в 137-м воздушно-десантном полку армии РФ.

ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ армии оккупантов Сергея Кошелева

Об этом в Telegram-канале сообщил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

«В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню Победы», — написал он.

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