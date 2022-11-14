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ВСУ ликвидировали российского подполковника, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М

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  • 14.11.2022, 9:16
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ВСУ ликвидировали российского подполковника, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М

Офицер служил в 137-м воздушно-десантном полку армии РФ.

ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ армии оккупантов Сергея Кошелева

Об этом в Telegram-канале сообщил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

«В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню Победы», — написал он.

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