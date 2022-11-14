ВСУ ликвидировали российского подполковника, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М

ВСУ ликвидировали российского подполковника, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М4
- 14.11.2022, 9:16
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Офицер служил в 137-м воздушно-десантном полку армии РФ.
ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ армии оккупантов Сергея Кошелева
Об этом в Telegram-канале сообщил блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан.
«В Украине демобилизовался подполковник ВДВ Кошелев Сергей из состава 137-го воздушно-десантного полка. В мае 2022 года возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде ко Дню Победы», — написал он.