Эксперты ЕАБР предсказали отложенный скачок цен в Беларуси

Эксперты ЕАБР предсказали отложенный скачок цен в Беларуси1
- 14.11.2022, 9:37
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Ценовое регулирование не сулит ничего хорошего.
Евразийский банк развития связывает снижение индекса потребительских цен в октябре с усилением ценового регулирования, но предупреждает о рисках для будущего.
Напомним, в октябре в Беларуси было зафиксировано снижение ИПЦ на 1%. До этого минимальный показатель месячной инфляции в октябре отмечался в 2009 году и составлял 0,4%. Годовая инфляция замедлилась с 17,4% до 15,2%.
В ЕАБР считают, что инфляция продолжит замедляться до конца года.
«Снижение цен в октябре объясняется усилением ценового регулирования. Правительство Беларуси ввело ограничения на надбавки импортеров и торговые надбавки. Ожидаем дальнейшего замедления инфляции к концу года. Вместе с тем увеличивается риск отложенного роста цен в будущем», — говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.
Отложенный рост цен может произойти в результате ослабления регулирования внутри страны. Кроме того, отмечается диспаритет цен на потребительские товары в Беларуси и России, что является дополнительным давлением на рынок.