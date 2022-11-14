ВСУ уничтожили в Чернобаевке новейшую российскую РЛС «Подлет» 14.11.2022, 10:00

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В войска ПВО РФ эту технику начали поставлять в 2015 году.

Украинские военные на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области уничтожили редкостный и современные экземпляр РЛС российской армии.

Об этом в телеграм-канале сообщает СтратКом ВСУ.

В сообщении отмечается: «Очень интересный кадр из освобожденной Чернобаевки, на котором виден уничтоженный редкостный и в какой-то степени для российской армии уникальный экземпляр РЛС.

Это 48Я6-К1 «Подлет» - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

В войска ПВО РФ поставки данных РЛС начаты в 2015 году, сегодня это как наиболее «современные» так и наименее распространенные РЛС».

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