18-летний хоккеист минского «Динамо» обвел весь состав ЦСКА и отдал голевую передачу 14.11.2022, 10:09

Вадим Мороз

Личное мастерство Вадим Мороз позволило «зубрам» забросить шайбу.

Хоккеист минского «Динамо» Вадим Мороз совершил великолепный сольный проход к воротам действующего обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА (5:8), пишет «Прессбол».

18-летний нападающий обвел соперников и отдал голевой пас на Райана Спунера.

Отметим, что в матче на счету Мороза 2(1+1) очка, имея коэффициент полезности «+2». Также Вадим провел 16 смен и 12:36 минут на льду.

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