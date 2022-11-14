закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Продали трехкомнатную квартиру в Минске и купили трешку в Торуне»

12
  • 14.11.2022, 10:29
  • 7,256
«Продали трехкомнатную квартиру в Минске и купили трешку в Торуне»

Какую недвижимость покупают белорусы в Польше.

«Салідарнасць» пообщалась с белорусами, которые переехали в Польшу и приобрели жилье в собственность.

«Подкупило, что квартира находится в самом центре города»

Минчане Татьяна и Денис (все имена изменены по просьбе героев) с детьми переехали в Польшу по гуманитарным визам в июне этого года. Уже через месяц семья приобрела вторичное жилье в Торуне.

— В Минске мы продали свою трехкомнатную квартиру, хотя долго на нее копили и недавно сделали ремонт. Но поскольку понимали, что в ближайшее время в Беларусь не вернемся, снимать жилье в Польше не хотели. Выгодней и проще с детьми было приобрести свое. Поэтому с первых дней переезда стали присматривать варианты.

Искали жилье супруги самостоятельно на польских сайтах, к услугам агентов решили не обращаться.

— В итоге нам понравилась квартира, которая продавалась через агентство. Удивились, что агентству платят покупатели, но нам повезло сторговаться. Каких-то проблем при поиске или покупке жилья у нас не было, — рассказывает Татьяна.

Довольно быстро семья нашла и заехала в уже собственные апартаменты. Трехкомнатная квартира площадью чуть более 50 квадратных метров обошлась супругам в 98 тысяч долларов, учитывая оплату налогов и процент агентству. Эту сумму Татьяна и Денис выплатили сразу — за счет продажи квартиры в Минске.

— Нас подкупило, что квартира находится в самом центре города. Здесь отдельная кухня и довольно большие спальни. К тому же в доме недавно была заменена электропроводка и отопление, а в самой квартире сделан евроремонт.

Прежние хозяева оставили нам всю мебель, технику и даже некоторую посуду. Когда мы заехали, то купили только двухъярусную кровать для детей.

«При оформлении ипотеки мы столкнулись с санкциями в отношении белорусов»

Алена и Андрей переехали в Польшу в январе 2021 года. До этого супруги продали свою квартиру в Гродно, а после переезда задумались о покупке собственного жилья в Польше через ипотеку.

— Мы присматривались и к квартирам, и к домам. Из критериев выделяли следующие: цена до 650 тысяч злотых (около 140 тысяч долларов), удобное транспортное сообщение, свой участок, лес и озеро поблизости. Помимо этого, было важно, чтобы сдача объекта была не позднее первой половины 2023 года, чтобы не платить за ипотеку и аренду жилья одновременно.

читайте также

Спустя полтора года Алена и Андрей нашли хороший вариант: дом-близняк в пригороде Варшавы площадью 80 квадратных метров за 600 тысяч злотых (около 130 тысяч долларов).

— Мы нашли этот дом в июне этого года, и уже вот-вот получим ключи. Для покупки жилья мы брали ипотеку: 20% от стоимости оплатили сразу за счет продажи квартиры в Гродно. Еще около 180 тысяч злотых (примерно 40 тысяч долларов) у нас уйдет на дизайн-проект квартиры и ремонт под ключ.

Алена рассказывает «Салiдарнасцi», что в Польше она находится на основаниях временного вида на жительство по воссоединению с семьей, а муж — c постоянным видом на жительство.

За полгода до того, как взять ипотеку, супруги оформили более подходящий для этого рабочий контракт. Однако в связи с началом войны у них возникли сложности с получением кредита.

— Взять ипотеку не совсем просто. Некоторые банки требуют, чтобы застройка на момент оформления документов была выполнена не менее, чем на 70%, у других банков обязательным условием является наличие постоянного вида на жительства у обоих супругов.

Под наши критерии подходило лишь четыре банка, два из которых отказали нам в течение недели по причине того, что мы можем угрожать национальной безопасности Польши.

Два банка одобрили нам ипотеку, и мы выбрали тот, где условия были более выгодными для нас. В итоге взяли ипотечный кредит сроком на 30 лет, при этом первые пять лет у нас неизменная ставка — 8,39%.

Уже в сентябре мы внесли первую оплату (помимо первого взноса, который платился ранее) — четыре тысячи злотых, именно эта сумма не будет меняться на протяжении пяти лет.

Супруги отмечают: они бы не нашли такой дом в аренду за четыре тысячи злотых. Поэтому покупать жилье в собственность, по их словам, намного выгоднее, учитывая, что возвращаться в Беларусь, как говорят они сами, Алена и Андрей не планируют.

«Трехкомнатную квартиру в Минске обменяли на двушку в Познани»

Анне 28 лет. Вместе с мужем они переехали из Минска в Познань полгода назад. Буквально сразу супруги приобрели вторичное жилье.

— Мы продали трехкомнатную квартиру в Минске и на эти деньги купили двухкомнатную в Познани. Жилье площадью 53 квадратных метра обошлось нам в 80 тысяч долларов. Квартира находится в пятиэтажном доме 1980 года постройки. Здесь уже был довольно неплохой ремонт, поэтому нам этот вариант понравился больше всего.

С проблемами при поиске жилья молодая семья не столкнулась. Для покупки квартиры, как отмечает Анна, нужна была только виза. Даже временного вида на жительство у супругов не было. Единственное, при оформлении у нотариуса обязательным условием было наличие присяжного переводчика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко