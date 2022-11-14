«Продали трехкомнатную квартиру в Минске и купили трешку в Торуне» 12 14.11.2022, 10:29

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Какую недвижимость покупают белорусы в Польше.

«Салідарнасць» пообщалась с белорусами, которые переехали в Польшу и приобрели жилье в собственность.

«Подкупило, что квартира находится в самом центре города»

Минчане Татьяна и Денис (все имена изменены по просьбе героев) с детьми переехали в Польшу по гуманитарным визам в июне этого года. Уже через месяц семья приобрела вторичное жилье в Торуне.

— В Минске мы продали свою трехкомнатную квартиру, хотя долго на нее копили и недавно сделали ремонт. Но поскольку понимали, что в ближайшее время в Беларусь не вернемся, снимать жилье в Польше не хотели. Выгодней и проще с детьми было приобрести свое. Поэтому с первых дней переезда стали присматривать варианты.

Искали жилье супруги самостоятельно на польских сайтах, к услугам агентов решили не обращаться.

— В итоге нам понравилась квартира, которая продавалась через агентство. Удивились, что агентству платят покупатели, но нам повезло сторговаться. Каких-то проблем при поиске или покупке жилья у нас не было, — рассказывает Татьяна.

Довольно быстро семья нашла и заехала в уже собственные апартаменты. Трехкомнатная квартира площадью чуть более 50 квадратных метров обошлась супругам в 98 тысяч долларов, учитывая оплату налогов и процент агентству. Эту сумму Татьяна и Денис выплатили сразу — за счет продажи квартиры в Минске.

— Нас подкупило, что квартира находится в самом центре города. Здесь отдельная кухня и довольно большие спальни. К тому же в доме недавно была заменена электропроводка и отопление, а в самой квартире сделан евроремонт.

Прежние хозяева оставили нам всю мебель, технику и даже некоторую посуду. Когда мы заехали, то купили только двухъярусную кровать для детей.

«При оформлении ипотеки мы столкнулись с санкциями в отношении белорусов»

Алена и Андрей переехали в Польшу в январе 2021 года. До этого супруги продали свою квартиру в Гродно, а после переезда задумались о покупке собственного жилья в Польше через ипотеку.

— Мы присматривались и к квартирам, и к домам. Из критериев выделяли следующие: цена до 650 тысяч злотых (около 140 тысяч долларов), удобное транспортное сообщение, свой участок, лес и озеро поблизости. Помимо этого, было важно, чтобы сдача объекта была не позднее первой половины 2023 года, чтобы не платить за ипотеку и аренду жилья одновременно.

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Спустя полтора года Алена и Андрей нашли хороший вариант: дом-близняк в пригороде Варшавы площадью 80 квадратных метров за 600 тысяч злотых (около 130 тысяч долларов).

— Мы нашли этот дом в июне этого года, и уже вот-вот получим ключи. Для покупки жилья мы брали ипотеку: 20% от стоимости оплатили сразу за счет продажи квартиры в Гродно. Еще около 180 тысяч злотых (примерно 40 тысяч долларов) у нас уйдет на дизайн-проект квартиры и ремонт под ключ.

Алена рассказывает «Салiдарнасцi», что в Польше она находится на основаниях временного вида на жительство по воссоединению с семьей, а муж — c постоянным видом на жительство.

За полгода до того, как взять ипотеку, супруги оформили более подходящий для этого рабочий контракт. Однако в связи с началом войны у них возникли сложности с получением кредита.

— Взять ипотеку не совсем просто. Некоторые банки требуют, чтобы застройка на момент оформления документов была выполнена не менее, чем на 70%, у других банков обязательным условием является наличие постоянного вида на жительства у обоих супругов.

Под наши критерии подходило лишь четыре банка, два из которых отказали нам в течение недели по причине того, что мы можем угрожать национальной безопасности Польши.

Два банка одобрили нам ипотеку, и мы выбрали тот, где условия были более выгодными для нас. В итоге взяли ипотечный кредит сроком на 30 лет, при этом первые пять лет у нас неизменная ставка — 8,39%.

Уже в сентябре мы внесли первую оплату (помимо первого взноса, который платился ранее) — четыре тысячи злотых, именно эта сумма не будет меняться на протяжении пяти лет.

Супруги отмечают: они бы не нашли такой дом в аренду за четыре тысячи злотых. Поэтому покупать жилье в собственность, по их словам, намного выгоднее, учитывая, что возвращаться в Беларусь, как говорят они сами, Алена и Андрей не планируют.

«Трехкомнатную квартиру в Минске обменяли на двушку в Познани»

Анне 28 лет. Вместе с мужем они переехали из Минска в Познань полгода назад. Буквально сразу супруги приобрели вторичное жилье.

— Мы продали трехкомнатную квартиру в Минске и на эти деньги купили двухкомнатную в Познани. Жилье площадью 53 квадратных метра обошлось нам в 80 тысяч долларов. Квартира находится в пятиэтажном доме 1980 года постройки. Здесь уже был довольно неплохой ремонт, поэтому нам этот вариант понравился больше всего.

С проблемами при поиске жилья молодая семья не столкнулась. Для покупки квартиры, как отмечает Анна, нужна была только виза. Даже временного вида на жительство у супругов не было. Единственное, при оформлении у нотариуса обязательным условием было наличие присяжного переводчика.

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