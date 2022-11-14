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ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

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  • 14.11.2022, 10:41
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ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России
Фото: AP

Уничтожено почти 3 тысячи российских танков.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 510 российских захватчиков. В общей сложности страна-агрессор за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 81 370 своих военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

- личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,

- танков - 2848 (+8) ед,

- боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,

- артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,

- РСЗО - 393 (+0) ед,

- средств ПВО - 206 (+0) ед,

- самолетов - 278 (+0) ед,

- вертолетов - 261 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),

- крылатых ракет - 399 (+0),

- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,

- специальной техники - 160 (+0).

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