ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России2
- 14.11.2022, 10:41
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Уничтожено почти 3 тысячи российских танков.
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 510 российских захватчиков. В общей сложности страна-агрессор за время полномасштабной войны против Украины потеряла уже 81 370 своих военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 81370 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 2848 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 5748 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1839 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средств ПВО - 206 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
- крылатых ракет - 399 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4316 (+21) ед,
- специальной техники - 160 (+0).