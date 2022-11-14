«Мобилизованных просто кинули» 9 14.11.2022, 10:43

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Военный эксперт рассказал, как Суровикин выводил войска из Херсона.

Российское командование провело грамотную и успешную операцию по выводу своих войск с правобережной части Херсонской области. Однако при этом оно весьма безжалостно обошлось с мобилизованными.

Детали рассказал в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

Операция по выводу войск РФ, с его слов, началась еще в конце минувшего месяца, когда командующим оккупационных войск РФ был официально назначен «генерал Армагеддон» Сергей Суровикин. Чтобы прикрыть отвод солдат, россияне объявили эвакуацию гражданского населения. Именно их спинами прикрывались оккупанты.

«Под видом мирного населения на левый берег была переброшена основная часть тяжелой техники вместе с войсками немобильного плана… Ее перебросили вместе с мирным населением на левый берег», - рассказал полковник ВСУ.

Однако, уточнил он, при этом общая численность оккупационных войск на правобережье Херсонщины не уменьшалась. Для этого на место выведенных профессиональных войск заводили мобилизованных - стрелковые роты.

«Когда была дана команда «на выход», на правом берегу оставались части ВДВ - высокомобильные подразделения. И именно они уходили предкрайними. Еще были оставлены на правом берегу мобилизованные в качестве демпфера - пушечного мяса. Их бросили на правом берегу прикрывать отход основных литерных подразделений ВДВ и морской пехоты. Они остались брошены на правом берегу», - рассказал Свитан.

Он уточнил, что, когда россияне подорвали Антоновский и Каховский мосты, элитные роты уже были выведены на левый берег.

«Мобилизованных (российскому командованию - ред.) не жалко. Они использовались в качестве арьергардных подразделений, которые прикрыли собой отход основных войск», - сообщил военный эксперт. Брошенным «мобикам» оставалось только два варианта: плен или смерть.

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