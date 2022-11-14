В Беларуси меняется норма рабочего времени с 2023 года 6 14.11.2022, 10:48

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Опубликовано постановление Минтруда.

В 2023 году белорусы будут трудиться 2011 часов при пятидневной рабочей неделе (в этом году — 2037 часов), а при «шестидневке» — 2014 часов (в нынешнем — 2038). Это предусмотрено постановлением Минтруда об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год, пишет zerkalo.io.

«При этом расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса)», — уточняют в ведомстве.

В Минтруда поясняют, что сделали эти расчеты для пятидневной трудовой недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 7 часов.

«Для шестидневной рабочей недели — исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу — 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 6 и 4 часа соответственно», — добавляют в ведомстве.

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