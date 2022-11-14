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«В кинотеатрах мне долгое время продавали детский билет»

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  • 14.11.2022, 10:59
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«В кинотеатрах мне долгое время продавали детский билет»
Фото: Intex-press

Белорусы с нестандартным ростом рассказали о плюсах и минусах своей особенности.

Легко ли в Барановичах купить одежду человеку с двухметровым ростом и 47-м размером ноги и каково работать с детьми преподавателю, если она сама выглядит как ребенок. Intex-press пообщался с жителями города, рост которых гораздо выше и ниже среднего.

Фото: Intex-press

«В кинотеатрах мне долгое время продавали детский билет»

Илона Щербаченя, 19 лет. Рост – 152 см:

– В детстве мой рост мало отличался от роста других детей. Примерно до 15 лет я продолжала расти, а потом словно «застыла» на месте. 152 см – такой я была тогда, такой остаюсь сейчас.

В школе я была самой маленькой в классе, меня называли Дюймовочка. На уроках физкультуры традиционно стояла в самом конце шеренги.

Фото: Intex-press

В школьные годы мой рост не доставлял мне особых неудобств. Наоборот, создавалось впечатление, что все ко мне относятся как-то бережнее, что ли. Примерно до 18 лет контроллеры в автобусах не проверяли у меня проездные билеты: просто проходили мимо, видимо, принимая меня за школьницу. А в кинотеатрах долгое время продавали мне детский билет, который значительно дешевле взрослого.

С проблемами из-за своего роста я столкнулась, когда поступила в университет. Так как моя учеба связана с педагогическим образованием, летом я работаю вожатой в оздоровительных лагерях. Из-за моего низкого роста и детской внешности дети не воспринимали меня всерьез, видели во мне не преподавателя, а сверстника, с которым можно пошутить и похихикать. Морально мне было очень сложно.

Примерно такая же ситуация и со знакомыми. Часто меня воспринимают как ребенка, которого нужно оберегать, холить и лелеять, чем как взрослого человека.

Фото: Intex-press

Я не могу сказать, что из-за маленького роста у меня есть какие-то комплексы, но он банально вызывает неудобства в повседневной жизни. К примеру, в магазинах, чтобы достать нужный товар с полки, приходится обращаться за помощью к более высоким покупателям. Мне сложно пробираться через толпы людей в торговых центрах, на рынках и различных мероприятиях.

Также настоящее приключение для меня – это покупка одежды. Штаны всегда оказываются слишком длинными, чтобы найти что-то подходящее, приходится обойти полгорода. А вот с обувью особых проблем нет: мой размер – 36, найти нужную мне обувь не составляет труда.

Мне кажется, что рост человека очень влияет на становление его как личности и формирует отношение окружающих к нему. Если бы у меня была возможность, я бы очень хотела подрасти хотя бы на 10 см!  

«Многие одногодки меня боятся из-за роста»

Владислав Ковш, 16 лет. Рост – 201 см:

– Выделяться среди сверстников я начал, когда мне исполнилось 11 лет. Я стремительно потянулся вверх, с каждым годом мой рост был все выше, и постепенно я стал самым высоким не только в классе, но и во всей школе.

Комплексов по поводу моего роста у меня никогда не было и нет. Ко мне все и всегда относились нормально, не делая акцент на том, что я высокий.

Фото: Intex-press

Однако, в бытовом плане с таким ростом, конечно, возникают проблемы. Дверные проемы – то еще неудобство, постоянно приходится нагибаться. На улице ветки деревьев так и норовят зацепиться за голову, сильно удариться о потолок в общественном транспорте – тоже обычное дело.

С поиском одежды и обуви, размер которой у меня 47, тоже большие сложности. Высоким людям крайне сложно найти подходящие вещи не только в Барановичах, но и в Беларуси в целом, ведь мало подобрать размер, нужно, чтобы вещь еще и нравилась.

Я нашел выход из ситуации – если мне что-то нужно из одежды, прошу отчима, который работает за рубежом и по возможности привозит мне необходимые вещи.

Но есть и у моего роста и плюсы. К примеру, если среди сверстников возникает конфликт, то, когда я появляюсь, он сразу исчезает: многие одногодки меня просто боятся из-за моего роста.

В целом хочу отметить, что Барановичи – довольно неудобный для высоких людей город. Есть очень много мелочей, которые создают нам проблемы. Думаю, чтобы хоть как-то упростить жизнь таким людям, нужно как минимум пересмотреть стандарты при строительстве помещений. А еще завозить в магазины больше одежды и обуви больших размеров.

Фото: Intex-press
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