Названы продукты, которые помогают восстановить печень 3 14.11.2022, 11:02

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Один из таких продуктов - орехи.

Печень является главной помощницей для организме в процессе очистки от вредных веществ и накопившихся токсинов. Сайт medicina.ua составил список продуктов, которые помогают восстановить и очистить печень:

Зеленый чай – чай богатый растительными антиоксидантами, которые становятся активными помощниками печени в ее главных функциях: очистке организма и выводе токсинов.

Яблоки – фрукты насыщенные пектином, поработают над очисткой Вашего желудочно-кишечного тракта.

Цитрусовые – натуральные цитрусовые соки или цитрусовая вода (с добавление дольки лимона, лайма, апельсина) поспособствуют желчному пузырю в выработке желчи, ускорят процессы переваривания пищи, а также, станут эффективным профилактическим средством желчекаменной болезни.

Морковь и свекла – помогут печени наличием таких полезных веществ как бета-каротин и флавоноиды.

Капуста – при чем любая: брюссельская, брокколи, белокочанная. Этот овощ активизирует действие энзимов находящихся в нашей печени, которые отвечают за нейтрализацию токсинов.

Чеснок – вещества и полезные микроэлементы содержащиеся в чесноке стимулируют работу нашей печени, аллицин и селена являются её защитниками от большинства негативных факторов. Доза даже в один зубчик ежедневно, будет крайне полезна для здоровья.

Орехи – данный продукт богат аргинином – основной аминокислотой нашего организма, которая укрепляет и нормализирует практически все системы нашего организма, а жирные кислоты омега-3 помогают восстанавливаться самой печени после усиленной нагрузки.

Расторопша – растение содержащее антиоксидант силимарин, который активно восстанавливает клетки органа и ограждает его от вредных токсинов. Часто принимают в профилактических целях, в виде отвара.

Спаржа - для скорейшего очищения спаржу рекомендуют употреблять ежедневно. Благодаря этому продукту активизируется деятельность таких ферментов, которые способствуют расщеплению вредных веществ в организме.

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