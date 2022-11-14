Российский МИД на коленях 3 14.11.2022, 11:14

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Фото: ЕРА

Кремль понимает, что после Херсона ВСУ могут пробиваться в сторону Крыма.

Бегство оккупантов из Херсона стало еще одной важной победой Украины, показывающей, что инициатива в войне окончательно переходит в руки ВСУ. Невзирая на все попытки Кремля представить оставление Херсона как чуть ли не спланированное действо с намеком на некий «хитрый план», рашисты потерпели военное поражение и понесли существенные репутационные потери. Российский главарь Путин прогнозировано дистанцировался от случившегося, переведя стрелки на подчиненных. Какие последствия для страны-оккупанта все это может иметь, пишет для «Апострофа» Владимир Шевчук.

Позор и унижение

Общий настрой в Кремле можно описать несколькими словами: страх, позор и бессилие. Путин не стал комментировать уход из Херсона. Вместо него весь день отдувался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Из его путанных объяснений следовало, что решение покинуть Херсон принимало Минобороны РФ, «Херсон это территория России», а «спецоперация будет продолжена».

Ответа, почему оккупанты оставили Херсон и что будет дальше, от Пескова не последовало. Следом на арену кремлевского цирка выпустили экс-президента Дмитрий Медведва, который попытался объяснить, что Херсон оставили под напором «сил НАТО и всего Запада», но получилось неубедительно.

У российского командования был выбор между плохим вариантом (худо-бедно организованный уход с позиций) и очень плохим в виде панического бегства с бросанием собственных солдат, техники и боеприпасов, как это было в Харьковской области. Примечательно, что за уход с Изюма и Балаклеи генерала-неудачника Лапина в РФ заклеймили позором, объявив трусом и бездарем. Особенно громко возмущались блатной хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и главарь чеченских тик-токеров Кадыров.

Лояльные к Лапину военкоры отбивались как могли, но не выдержали напора со стороны кремлевской пропаганды, занявшей позицию Пригожина и Кадырова. Уход из Херсона не вызвал острой критики в адрес командующего оккупационными войсками Суровикина, хотя в сухом остатке его «достижения» мало чем отличаются от провалов Лапина.

- Пригожин, Кадыров и стоящие за ними персоны готовят Суровикина на пост главы российского Генштаба. Эту троицу связывают не только личные отношение, но и общие планы. Они, имея собственный военный ресурс, готовятся подмять под себя всю силовую вертикаль и перспективе побороться за власть в РФ. Для Кремля и лично Путина это – существенный вызов, хотя там до сих пор полагают, что способны контролировать ситуацию, - говорит украинский военный эксперт Олег Жданов.

Впрочем, есть и другая версия: Путину нужен громоотвод в данной ситуации. С этим может и быть связан «рост» Суровикина, готового сообщать российскому населению неприятные новости.

Российский МИД на коленях

Очевидно, что часть оккупационного контингента, выведенного из Херсона, оставят на территории области, дабы прикрыть Каховскую ГЭС и подступы к оккупированному Крыму, а часть, скорее всего, перекинут на Донецкое направление.

- Суровикину и его патронам нужно показать хоть какой-то результате в череде неудач и провалов. На Донецком направлении сейчас воюют наиболее подготовленные наемники «Вагнера», которых мотивировали деньгами. Скорее всего, там следует ожидать попыток оккупантов добиться некой локальной победы, - добавил Олег Жданов.

Российское руководство, начиная с панического бегства из Харьковской области, постоянно предлагает Офису президента Украины Владимира Зеленского «переговоры». Дмитрий Песков, комментируя уход из Херсона, жаловался, что Киев отказывается что-либо обсуждать. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который еще полгода назад требовал от НАТО «убраться из Европы», говорит, что Москва готова к общению «без предварительных условий». Аналогичные заявления постоянно делает и спикер российского МИД Мария Захарова.

- Кремлю позарез нужны переговоры по некой заморозке ситуации, дабы выиграть время, нарастить резервы, восполнить потери в людях, технике и вооружениях. Им банально не хватает снарядом и ГСМ. В такой ситуации какое «наступление» может быть? Им даже оборонятся особенно уже нечем. Единственный вариант, который остается в руках у Москвы – продолжать террор против мирного населения Украины, но к победе на поле боя это не ведет, - говорит украинский военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Сам факт того, что враг отступает, делает позицию Офиса президента в вопросе переговоров более уверенной. В том числе на фоне попыток отдельных кругов на Западе таки усадить Киев за стол переговоров с Путиным или хотя бы сделать так, чтобы двери для такой возможности всегда оставались открытыми.

Крым следующий?

Позиция украинского руководства, которое официально отказалось говорить с Путиным, сводится к тому, что переговоры будут, если оккупанты уберутся со всей территории страны, включая Крым и ОРДЛО.

Москва, «присоединив» к себе Херсонскую и Запорожскую область, загнала себя в ловушку. Теперь, согласно кремлевским «законам», территории с которых бегут войска РФ, как бы является "российскими". Политическое «Окно Овертона» сдвинулось резко в сторону Украины. Если сегодня Песков и прочие кремлевские «говорящие головы» не могут ответить на вопрос «Чей Херсон?», то настанет момент, когда свои же пропагандисты задают им вопрос «Чей Крым?».

В случае выхода ВСУ на линию Мелитополь-Армянск, круглосуточная «бавовна» в Крыму гарантирована в купе с уничтожением всей логистической ЖД-линии Керчь-Джанкой. Черноморский флот РФ, который командование боится выводить из бухты в Севастополе, мало чем поможет в обороне. Украинское командование имеет все возможности отправить российские корабли вслед за крейсером «Москва».

- Будут ли оккупанты после Херсона зубами держаться за Крым – вопрос открытый. Многое будет зависеть от мотивировки и боевого духа рашистов. Пока не видно, чтобы рядовой и младший офицерский состав горели желанием держаться за украинскую землю до последнего, - резюмировал Олег Жданов.

Впрочем, Крым – ключевая точка для Путина. И он точно будет держаться за полуостров что есть мочи.

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