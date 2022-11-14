В минской Малиновке без тепла и горячей воды остались более 160 домов, сады и школы 7 14.11.2022, 11:22

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«Минскэнерго» ссылается на «плановый ремонт».

В понедельник, 14 ноября, густонаселенный минский микрорайон Малиновка в значительной мере остался без отопления и горячей воды. Тепло прекратило поступать в 164 дома, 13 детских садов, шесть средних школ и две поликлиники с 9.00, сообщает «Минскэнерго».

На предприятии говорят, что причина отключения — плановые ремонтные работы по замене сильфонного компенсатора. Это устройство, служащее для компенсации осевых, сдвиговых, угловых перемещений и устранения вибрации трубопроводов, возникающих при работе оборудования, перепадах температуры и давления. Работы проводятся на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм тепловой магистрали ТМ № 59 на участке от тепловой камеры 6108 до 5901.

«Ввиду большого объема ремонтных работ энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления теплоснабжения потребителям. Ориентировочное время включения горячего водоснабжения и отопления — 24.00 14 ноября», — сообщает «Минскэнерго».

Горячая вода и отопление отключены у ряда потребителей как «Минских тепловых сетей», так и ГП «Минсккоммунтеплосеть». Полный перечень адресов жилых домов, учреждений и организаций, которым в понедельник придется мерзнуть, размещен на сайте «Минскэнерго».

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