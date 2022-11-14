Невзоров: России предстоит тяжелый период народных волнений 5 14.11.2022, 11:29

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Александр Невзоров

Известный публицист спрогнозировал массовые бунты мобилизованных в РФ.

Мобилизованные, которых Кремль использует в качестве «пушечного мяса» в войне с Украиной, в ближайшем будущем начнут бунтовать.

Такое мнение высказал известный российский журналист, публицист Александр Невзоров в своем видеоблоге в YouTube.

«Примерно через месяц, по законам жанра, уцелевшие мобики (а их будет около 200 тысяч), офигев от глупости, холода, голода, вшей и бессмысленных смертей, начнут вооруженные бунты, начнут орать, что «это не наша война» и «пора брать Кремль»», - уверен журналист.

Результат этих бунтов, с его слов, сейчас предсказать будет очень сложно.

«Это зависит от того, кто станет лидерами мобиков и решаться ли армейские генералы использовать мобиков как таран в ворота Спасской башни», - сообщил Невзоров.

Нельзя предсказать и то, удастся ли Кремлю подавить эти бунты. Невзоров подозревает, что армия не захочет «в этой грязной крови пачкаться».

Есть сомнения и в том, что за диктатора РФ Владимира Путина к тому времени «впишутся» его якобы верные вассалы Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров со своими личными армиями. Они могут решить, что Путин им уже не нужен.

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